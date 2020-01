Luego que Katty García confesara en las redes sociales que “jamás fue lesbiana, sino bisexual y una buena madre”, su expareja Karim Vidal aprovechó esta situación para responderle.

En sus historias de Instagram, Vidal se refirió a las mentiras con un singular mensaje.

“El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más sostener la certeza de esta primera”, fue el mensaje que compartió en su red social.

Horas más tarde compartió una nueva publicación en sus redes sociales y sus seguidores presumieron que sería para su ex Katty García. “Se me acaba la gasolina, pero nunca se me acabará la paciencia”, escribió Vidal.

Como se recuerda, en las pasadas fiestas de Navidad y Año Nuevo, Katy García publicó fotos y videos donde se ve a su actual enamorado jugando y pasando tiempo con su hijo.

En esos días, Karim Vidal expresó su molestia por no estar al lado de su menor hijo que tiene en común con la modelo. “Por favor, nada de Feliz Navidad, Feliz Nochebuena, nada de eso. ¿Cómo la tendría sin ver a mi bebé más de 50 días? Gracias”, escribió en Instagram.

Katty García responde a críticas y admite que es bisexual (Video: Latina)

LUCHARÁ POR LA CUSTODIA

Recordemos que Karim Vidal reiteró en varias oportunidades que seguirá adelante en los tribunales de Estados Unidos para lograr la custodia compartida de su hijo.

“Yo solo pido la custodia compartida, jamás le arrancaría de los brazos a nuestro hijo porque entiendo que el bebé es de ambas y yo no le deseo este dolor que yo siento”, explicó.