Karim Vidal, aún esposa de Katty García, rompió su silencio y se pronunció sobre la ruptura con la rimense, con quien tuvo un hijo pequeño en Florida, Estados Unidos.

En conversación con ‘Magaly TV La Firme’, Karim señaló que lo único que desea en estos momentos es conseguir la custodia compartida de su pequeño, ya que Katty García no la deja verlo.

“Lo único que quiero es la custodia compartida, ella no cede y quiere tener el 100% de la custodia de mi hijo. No es justo, es tanto hijo de ella como mío. Tengo que llorar y perdirle que quiero ver a mi hijo. Uno nunca se casa pensando que todo será perfecto, a veces uno se equivoca. Voy a luchar por mi bebito”, contó.

Asimismo, Karim no quiso entrar en detalles sobre los motivos de su separación, pero resaltó que existió una ‘traición’ por parte de Katty.

“Ya fuimos a la corte para firmar el divorcio. Yo le firmé el divorcio e hice todos los papeles a los cuatro días de que ella me dijo que no me amaba y que no quería estar conmigo. Yo no quiero retenerla. Cuando hay traición, el amor se acaba. No quiero tener más problemas de los que ya tengo con ella”, indicó.

Por otro lado, Magaly Medina reveló que Karim confesó a su equipo de producción que Katty García la dejó por otro hombre y que descubrió conversaciones.