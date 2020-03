Katty García confirmó está saliendo con el vecino de Karim Vidal, su expareja sentimental con quien además tiene un pequeño niño en común. La exbailarina aclaró que jamás le fue infiel a su exnovia.

En comunicación con el programa ‘Magaly TV’, Katty García reveló en qué momento se enamoró de su vecino. “Eso no existe, lo que pasa Magaly es que yo en este país estaba sola, lo único que tenía eran mis dos amigas puertorriqueñas con las que viví y...”, dijo inicialmente.

“¿Y el vecino?”, repreguntó Magaly Medina y la exbailarina detalló entonces cómo surgió la amistad con quién sería su nueva conquista amorosa.

“No, bueno, el vecino y su mamá son algunas personas que viven en mi condominio, que fueron parte con los que compartí, cuando salía al parque a jugar o cuando hacíamos parrilla que ella también salía”, sostuvo.

Fiel a su estilo, la popular ‘Urraca’ le lanzó un irónico comentario. “Cuando ella iba a trabajar tú te quedabas haciendo parrilla con el vecino".

La exbailarina negó aquella situación, pero reiteró que vivía en soledad en Estados Unidos y que de ello se encargaba Karim Vidal.

“No, eso no ha pasado. Ella es una mujer que me ha tenido en este país recontra aislada (...) trataba de hacer amigos porque me sentía sola", indicó.

“Pero aclárame ahora, ¿el vecino es tu pareja ahora?”, replicó Magaly Medina.

“Estoy saliendo, pero esto no ha pasado como ella lo ha contado, esto recién está pasando ahora que me estoy dando una oportunidad, que lo estoy conociendo”, dijo finalmente Katty García.