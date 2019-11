Han pasado algunas semanas desde que Katty García y Karim Vidal pusieron punto final a su romance, que tuvo como fruto la llegada de su pequeño hijo: Antonio. Esta ruptura, lejos de ser pacífica, ha generado varios dimes y diretes entre ambas.

Esta vez, Karim Vidal usó su cuenta de Instagram para revelarle a sus seguidores que la exbailarina no le permite ver a su pequeño hijo. "Si no haces lo que quiero entonces no puedes ver al bebito... ¿Quién recibe el castigo? ¿el bebé o la madre? ¿Desde cuando los hijos se utilizan como herramienta para pelear con tu ex?

Asimismo, anunció que podría llevar este hecho a instancias mayores. “¿Qué dirá un juez de familia?", disparó Vidal a través de sus stories. También reveló que García no la dejaría cumplir con sus labores como madre. “Un chingo de padres y madres escapan, corren de sus responsabilidades, y yo implorando, rogando que me dejen darle amor a mi bebito”, se lee.

Estas declaraciones habría desatado la furia de Katty, quien, desde su trinchera, arremetió contra la madre de su hijo tildándola de “hipócrita” y “mentirosa”. “No quisiera escribir pero no puedo con tanta hipocresía, no puedo con tanto drama... Qué fácil es hacerse la víctima para que todos diga: ay, pobrecita", escribió García en su Instagram.

“Así como utilizas fotos de mi hijo para que todos sientan pena, quisiera que pongas fotos donde mi hijo llora porque no quiere que te lo lleves y a pesar de eso yo acepto... Las que no son mamás jamás entenderán porque a veces nosotras actuamos como actuamos”, continuó.

Con estas declaraciones, Katty habría puesto en tela de juicio lo antes dicho por su ex, quien, como se lee, está desesperada por la ausencia del menor. “Ante cualquier cosa mi hijo es primero, deja de engañar a la gente con tu drama de víctima, deja de vivir de apariencias, vive tu realidad, no cuelgues mentiras. Cuelga o sube tu realidad. Falsa. Mentirosa”, escribió

No obstante, poco después, la exbailarina se tomó unos minutos para pedirle disculpas a sus seguidores, quienes siguieron de cerca su estallido emocional. “Sorry gente, pero soy madre ante todo y estoy cansada de leer mensajes donde me dicen pobrecita esa persona... ¿Pobrecita? Nadie sabe nada”, sentenció