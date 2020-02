¿Vuelven juntos a la televisión? Katia Palma y Cristian Rivero publicaron fotografías anunciando a sus seguidores que pronto estarán trabajando juntos en televisión. Para ello, los animadores aparecieron como una pareja de recién casados en medio de una ceremonia matrimonial.

“¿A qué no saben quién picó el maíz? Esta foto no es un recuerdo, es una foto actual. Dejaré esto y me iré lentamente”, señaló Christian Rivero en la red social de fotos y videos.

En respuesta a su publicación, Katia Palma manifestó que “si ya lo hiciste público @_chistianrivero ya no lo puedo ocultar. Que hablen de lo nuestro. Te quiero, un placer trabajar contigo. Ya se viene el babyshower (pero no es de él)”.

Ambos posts suman más de 91 mil likes y miles de comentarios de sus fans, quienes se enfocaron en preguntar cuál era la nueva propuesta televisiva que marcaría su incursión como dupla en la animación.

Desde 2014, Katia Palma figura con éxito como jurado del programa de talentos ‘Yo soy’ de Latina, mientras que Christian Rivera está en la conducción del espacio ‘Mi famoso puede’ en la misma televisora.