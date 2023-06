Katia Palma salió al frente para defenderse luego de ser acusada de maltratar a Johanna San Miguel cuando trabajaban en ‘Yo Soy’. La conductora habló para las cámaras y ‘Amor y Fuego’ y negó que le haya hecho la vida imposible a la ‘mamá leona’.

“No entiendo, o sea, ¿qué es tratar mal para ti? Es empujar, no hablarle, decir: ya todos almorzamos menos ella. Eso es tratar mal ¿no? Entonces yo también estoy con una interrogante, pero cada uno con su rollo”, sostuvo la actriz cómica.

En otro momento, Katia Palma negó tener alguna rivalidad con Johanna San Miguel por lo que dice no entender por qué lanzó fuertes acusaciones en su contra. “Yo en ningún momento la he considerado competencia, es más, yo he admirado a todo el elenco de Pataclaun toda mi vida, entonces, yo no sé de qué está hablando de verdad... debe ser el huevo pues... el huevo de años que tiene”, señaló a modo de broma.

Al ser consultada sobre la actitud de la ‘mamá leona’, quien rompió una foto con su imagen en el set de ‘Esto es Guerra’, la actriz no pudo ocultar su incomodidad con su excompañera.

“Uno se puede enterrar sola, una cava su propia tumba a veces cuando ya es una cosa obvia. Yo no me voy a tomar el tiempo de llamar y preguntarle, ‘oye, qué pasó’, porque ya estamos viejas... ese odio que ella tiene hacia mí, yo no sé de verdad, no puedo meterme a su cabeza pues”, cuestionó.