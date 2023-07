Saca cara. La actriz y cantante mexicana Karol Sevilla, recordada por su rol protagónico en la serie ‘Soy Luna’, se mostró indignada por las burlas y criticas que está recibiendo por formar parte de la nueva temporada circense de la ‘Chola Chabuca’.

Ante ello, Karol Sevilla decidió ponerle fin a las críticas y no dudó en pronunciarse sobre esto en sus redes sociales. “He visto mucho ‘hate’ de personas preguntándome por qué estoy en el circo y rebajando el trabajo”, empezó diciendo la actriz.

“Debo decirle a esas personas que aprendan a respetar el trabajo de los demás porque ninguno es menos, todo trabajo se respeta y se valora”, mencionó la cantante mexicana.

“Cada día admiro más a las personas que trabajan en el circo, que se ‘chingan’ todos los días para que salga una excelente función. Qué maravilloso todo lo que estoy viviendo en este momento en mi vida”, subrayó Sevilla.

Como se recuerda, la joven artista indicó que este proyecto la tiene fascinada, ya que siempre soñó con estar en un circo desde que era una niña. Sevilla contó que conoció a la Chola Chabuca en México cuando hubo un evento internacional de humor y ella fue a alentar a su primo.

Desde ese día comenzaron a conversar y le emocionó la propuesta de participar en el circo peruano. “Soy Luna para mí no es una sombra, estoy en otra etapa de mi vida completamente diferente, por eso estoy acá. Me siento feliz y agradecida con la Cholita que me ha traído”, señaló Sevilla.

La actriz mexicana también sostuvo que se lleva muy bien con el elenco. “Son muy profesionales. Acá ha sido estar 100% concentrados. Te puedo decir que acá encontré una familia peruana”, indicó.

También dijo que es un honor actuar al lado de una maestra como Haydeé Cáceres. “A su lado soy una aprendiz”, remarcó Karol Sevilla.

