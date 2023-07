La actriz y cantante mexicana Karol Sevilla, recordada por su rol protagónico en la serie “Soy Luna”, se mostró feliz por formar parte de la nueva temporada circense de la Chola Chabuca, que se estrenará el 21 de julio en Plaza Norte, cuyas entradas ya están disponibles en Teleticket.

La joven artista indicó que este proyecto la tiene fascinada, ya que siempre soñó con estar en un circo desde que era una niña. Sevilla contó que conoció a la Chola Chabuca en México cuando hubo un evento internacional de humor y ella fue a alentar a su primo.

(Foto: GRP Producciones)

Desde ese día comenzaron a conversar y le emocionó la propuesta de participar en el circo peruano. “Soy Luna para mí no es una sombra, estoy en otra etapa de mi vida completamente diferente, por eso estoy acá. Me siento feliz y agradecida con la Cholita que me ha traído”, subrayó Sevilla.

La actriz mexicana también sostuvo que se lleva muy bien con el elenco. “Son muy profesionales. Acá ha sido estar 100% concentrados. Te puedo decir que acá encontré una familia peruana”, indicó.

También dijo que es un honor actuar al lado de una maestra como Haydeé Cáceres. “A su lado soy una aprendiz ”, remarcó Karol Sevilla.