Karla Tarazona decidió poner fin a los rumores que empezaron a circular hace algunas horas luego que Rodrigo González, ‘Peluchín’, asegurara que se había casado con su novio, el empresario Rafael Fernández, y compartió un mensaje en su cuenta de Instagram con el que confirmó la noticia.

La exconductora de televisión compartió en Instagram un emotivo mensaje dedicado a su flamante esposo, el cual acompañó con unas fotografías en las que aparece vestida de novia. La boda civil se llevó a cabo este viernes 18 de diciembre y según indicó en su post, no realizaron una fiesta para celebrar.

“¡ESTAMOS FELICES! No volvería a cambiar nada de este día, amanecí con el corazón hinchado de emoción y me siento la mujer más dichosa del mundo, Rafael Fernández conocerte no fue coincidencia y el tiempo me hizo entender que nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices”, escribió inicialmente.

“Hoy no sólo te repetí mis promesas de estar siempre juntos hasta viejitos sino que acepté ser tu compañera de aventuras y recorrer esta vida a tu lado. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a la distancia, de corazón y a nuestra familia y amigos quienes fueron testigos de esta nueva etapa”, agregó.

Tarazona precisó que “respetamos todos los protocolos” y prefirieron no hacer ninguna recepción debido a que “somos conscientes que la realidad que afrontamos no permite grandes celebraciones; por ello, nos quedamos en casa y disfrutamos en la intimidad de lo que somos, pero pronto celebraremos como lo soñamos”.

Horas antes de la publicación de Karla Tarazona, durante la emisión del programa “Amor y Fuego” por Willax TV, se anunció que Karla Tarazona se había casado con Rafael Fernández, en una ceremonia privada celebrada en La Molina.

“Tenemos la primera imagen, lo que nadie tiene, y te lo mostramos primero. Ahí está Karla Tarazona ingresando a la Municipalidad de La Molina”, dijo el popular ‘Peluchín’. “Prácticamente al estilo Olinda, se conocieron en pocos meses y se casaron”, añadió Mitre.

En la primera imagen, se ve a Karla Tarazona con un vestido de novia y su ramillete, entrando a la municipalidad del distrito donde le dio el sí a Fernández. Mientras que en la segunda fotografía se observa a los novios frente al secretario general de la comuna.

