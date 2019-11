Karla Tarazona no perdió la oportunidad para opinar sobre el reciente escándalo en el que se ha visto envuelto Pedro Loli, quien fue captado por el equipo periodístico de Magaly Medina con una joven al interior de su camioneta, que evidentemente, no es la madre de su hijo: Fiorella Méndez.

Al respecto, Tarazona no dudó en decir que “el mundo da muchas vueltas”, en referencia a la situación que vive la pareja de Loli, a quien dejó como ‘alcahueta’ tras revelar que ella sabía del vínculo amoroso entre Chabelita y su aun entonces pareja, Christian Domínguez. Como se sabe, el cumbiambero y Pedro Loli mantienen una buena amistad.

“No sé si le llegó el ‘karma’, pero le hago recordar que ella salía [con Christian e Isabel] cuando yo estaba con él. Salía a un montón de reuniones con ellos y mandaba indirectas por Facebook”, disparó Karla Tarazona a Trome.

Sin embargo, mostró una ligera empatía con Mendez, pues, recordó que al igual que ella, la noticia de una infidelidad también le llegó cuando tenía poco tiempo de haber dado a luz.

“Sé lo que es pasar por eso cuando recién has dado a luz. Las mentiras tarde o temprano salen a flote. Si estas chicas están denunciando con pruebas, es por algo... Con esto uno aprende: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan", acotó.

Otra joven asegura que salía con Pedro Loli cuando tenía 16 años y que este tenía conocimiento. (Imagen: ATV)