El Cuto Guadalupe se encuentra pasando un momento complicado luego del ampay que se viralizó de su esposa Charlene Castro junto a otro hombre, pero no perdió la oportunidad de promocionar su negocio aún en el contexto en el que se encuentra. El exfutbolista brindó una conferencia de prensa en su restaurante el día de ayer, situación que no pasó desapercibida y fue tema de conversación de diversos programas, como el que conduce Karla Tarazona junto a ‘Metiche’.

La presentadora de televisión se pronunció en el programa ‘Préndete’, manifestando que Guadalupe aprovechó la oportunidad de generar popularidad en su negocio debido a la exposición mediática masiva que recibió en los últimos días.

Para Tarazona, Cuto pensó en hacer lo mismo que Shakira, pues “Los hombres ya no lloran, los hombres facturan”. Sin embargo, la conductora también reconoció lo difícil que es pasar por una situación de tal calibre cuando alguien ama a la otra persona y existen hijos en medio del matrimonio.

Karla también comentó luego que el Cuto debió haber esperado un poco antes de pronunciarse para manejar sus emociones con calma: “Quizá no era el momento de que él saliera a hablar y esperar unos días a que tengas las ideas más claras y hablar, pero salir en esta situación es complicado. A veces lo que sale de tu boca, no lo piensa tu cabeza. Es muy complicado reconstruir una relación cuando ya no hay lealtad”.

