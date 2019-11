El set del programa ‘Válgame’ volvió a ser el escenario de una pelea protagonizada por sus conductores. Esta vez, las protagonistas fueron Karla Tarazona y Janet Barboza, quienes se sacaron los ‘trapitos’ sucios al aire.

El tenso momento se originó luego que la popular ‘Reina de las movidas’ revelara que ayer conoció al ‘amigo’ de Karla Tarazona, sujeto, mucho menor que ella, con quien estaría saliendo, pues la ex de Domínguez lo llevó a un evento al que asistieron juntas.

“Tuve oportunidad de conocerlo. Guapísimo. Está muy guapo”, dijo Barboza. Esta confesión no fue del agrado de Karla, quien hizo notar su molestia y la tildó de mala amiga por ventilar un polémico detalle de su vida privada.

“Pensé que tenía amigas... Solamente pensé, porque ya veo que la realidad es otra”, dijo Tarazona, quien, además, se la devolvió a Janet y dijo a viva voz que la ‘rulitos’ había terminado su relación con el empresario conocido como Miguel.

“Así como la señora Janet Barboza se presta para contar todo lo que sucedió ayer, me imagino que contara cómo fuimos testigos de esa reunión y de su discusión de pareja o, de repente, de ex [haciendo referencia al fin de su relación]”.

Por supuesto, Barboza no se quedó callada y pidió más respeto para el momento que estaba pasando. “Yo he dicho algo que pensé que no te podía molestar, son diferentes situaciones. Tú estás hablando de algo que a mí en lo personal sí me está afectando en este momento, que no es fácil hablar”, comentó muy afectada.

Janeth Barboza y Karla Tarazona se pelean en vivo