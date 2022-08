Karla Tarazona rompe su silencio tras el fin de su relación con Rafael Fernández: “En esta historia no existen malos”

Pese a que anunció en un comunicado que no se pronunciaría sobre el fin de su relación con Rafael Fernández, Karla Tarazona reapareció en la conducción del programa “D’ Mañana” y habló sobre su separación del empresario.

En la edición del lunes 29 de agosto del programa “D’ Mañana”, a través de la señal de Panamericana, Karla Tarazona apareció en la pantalla chica para hablar del fin de su matrimonio con Rafael Fernández.

“Este fin de semana ha sido muy complicado para mi, he recibido muchos mensajes de apoyo, de sorpresa, de ánimo y de curiosidad obviamente. No hubiese querido hablar ni tocar el tema porque cuando decidimos separarnos, Rafael y yo realizamos algunos acuerdos, entre ellos, el de no hablar por la situación de nuestras vidas por respeto a nosotros, a la relación y sobre todo por respeto a mis hijos. Al día de hoy me mantengo que voy a respetar lo que acordamos”, manifestó la conductora de TV.

“Solamente quiero mencionar que en esta historia no existen malos, solo dos personas adultas en búsqueda de la felicidad. Todo el mundo sabe que para mí siempre ha sido importante el tema de las terapias, la salud mental y en este espacio aprendí que las historias deben terminar con el: ‘fueron felices para siempre’. A veces malinterpretamos esta frase, pensamos que la felicidad es estar al lado de una persona y no es así. La felicidad está dentro de nosotros... Aunque ames a esa persona, debes aprender a soltarlo y dejarlo ir. Sobre todo desearle lo mejor, si no fue feliz a tu lado, ojalá que encuentre su felicidad en algún momento de su vida”, añadió.

Asimismo, Karla Tarazona agradeció a Rafael Fernández por “los momentos vividos” y aseguró que si bien todavía existe sentimientos encontrados, sus caminos tomaron rumbos diferentes.

“Agradezco a Rafael todo lo que hemos vivido, me quedo con todo lo bueno que vivimos, los momentos que construimos juntos, pero hoy y para siempre nuestros caminos son diferentes. Este proceso lo va a seguir cada uno por su lado de forma personal, siempre con respeto para nosotros”, precisó.

ANUNCIARON EL FIN DE SU MATRIMONIO

Karla Tarazona sorprendió el pasado viernes 26 de agosto al anunciar a través de las redes sociales el fin de su matrimonio con el empresario Rafael Fernández a menos de dos años de darse el ‘sí, acepto’.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se lee en el comunicado.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema”, añade la misiva.

