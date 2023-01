Karla Tarazona ha pasado por muchos desamores a lo largo de su vida, luego de divorciarse del empresario Rafael Fernández . La pareja parecía una de las más sólidas de la farándula. Sin embargo, el cuento de hadas terminó de un momento a otro.

Ahora, la conductora del programa ‘Préndete’ aún con mucho dolor y con lágrimas en los ojos se atrevió a confesar lo que está sintiendo en estos momentos tras su separación con el ‘Rey de los huevos’.

En una próxima entrevista que se presentará el día de hoy en el programa ‘Dilo fuerte’, Karla Tarazona conversó en exclusiva con Lady Guillén, para hablar sobre lo que pasó con Rafael Fernández.

Al hablar sobre su relación, la conductora no pudo evitar llorar al comentar lo siguiente:“Mi corazón sigue roto, pero aunque no lo creas, todavía sigo confiando en las personas. No es mi culpa encontrarme con personas que de repente yo creo o yo confío que son buenas”.





¿Cuando se casaron Rafael Fernández y Karla Tarazona?

Como se recuerda, Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron en diciembre del 2020. Se unieron en matrimonio civil en la Municipalidad de La Molina.

Tras casi dos años de relación, la pareja anunció su separación a través de un comunicado en sus redes sociales. Desde ese momento, Karla y Rafael se encuentra envueltos en varios dimes y diretes.