Karla Tarazona no perdió la oportunidad para mandarle su chiquita a su expareja Leornard León, quien, según dijo, no se habría comunicado con sus hijos durante la celebración de Navidad.

“No llamó ni dio señales de humo. De repente no tenía señal en donde vive [risas]. Seguro estará esperando que la jueza le diga: ‘Anda a verlos’, porque nadie le prohíbe ver a los bebes y eso demuestra que no soy una persona intransigente”, dijo a Trome.

La conductora de ‘Válgame’ contó también que los pequeños no han visto a su papá desde el Día del Padre. “Seguro aparecerá para el año que viene, para la misma fecha y solo a tomarse foto para el Facebook. Emocionalmente los perjudica, porque no es normal presentarse una vez al año. Eso desestabiliza a mis hijos”, expresó.

Por otro lado, fue consultada por la repentina cercanía de Christian Domínguez a sus hijos, sobre todo al último, de quien es papá. Al respecto, Tarazona señaló que desde terminó con Chabelita, ha cambiado su actitud para con ellos. “Se nota cuando estás con alguien tóxico, no te ayuda a ser mejor".

Asimismo, señaló que no tendría problema con que su pequeño conozca a Pamela Franco. Pero, por el momento, prefiere que el encuentro aún no suceda. “Todo tiene un proceso y tiempo. Seguro que la conocerá”, sentenció.