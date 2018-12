Karla Tarazona quemará muñeco de Cristian Domínguez por Año Nuevo [FOTOS]

Sin pelos en la lengua. Fiel a su estilo, Karla Tarazona arremetió contra su ex pareja Christian Domínguez y aseguró que no descarta recordarlo en la quema de muñecos de año nuevo.

"Creo que pondré (su rostro) en mi muñeco de Año Nuevo para quemarlo totalmente", manifestó en una entrevista para el diario El Popular.



Así mismo, en conversación con Trome, reveló que quemará el calzón de Isabel Acevedo que encontró en la maleta del cantante cuando todavía eran pareja.

"En serio voy a quemar ese ‘recuerdo’ que me dejaron. Lo que pasa es que pensé que me podía servir para un juicio. A las pruebas me remito, pero de verdad es algo que pasó ya hace más de dos años. El 2019 es un año nuevo", sostuvo.