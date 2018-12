Karla Tarazona sobre los padres de sus hijos: "Uno no aparece hace 8 meses, y el otro sí se da su tiempo"

No se guardó nada. Karla Tarazona dio a conocer que uno de los padres de sus tres hijos no se toma el tiempo para compartir con ellos, aunque no especificó de quién se trataba.

La conductora tiene dos hijos con el cantante de cumbia Leonard León (Steffano y Alessandro) y uno con Christian Dominguez (Valentino).

En entrevista con el diario Trome, Tarazona fue consultada por ambos y ella solo atinó a decir: "Uno no aparece hace ocho meses, y el otro sí se da su tiempo".

Si bien no dio nombres, hace unos días atrás Leonard León fue increpado por usuarios en redes sociales por no lucirse con sus hijos y grabar videos para su nueva bebé que tendrá con su pareja Olenka Cuba.

En el clip se ve a León cantándole a la barriga de Cuba el tema 'muñequita linda'. Ante ello, los comentarios comenzaron a llegar sobre cómo el cantante no comparte con sus hijos mayores y la pareja del cantante no se quedó callada: "No seas tan imprudente y respeta la publicación de mi hija, si no te gusta simplemente no me sigas ok, tus comentarios están de más, no seas ignorante al escribir sin saber".

Por otro lado, la relación entre Tarazona y Dominguez es tensa ante los dimes y diretes que ambos protagonizan frecuentemente por la relación que el cantante inició con la bailarina Isabel Acevedo cuando él aún estaba con Tarazona.

SOLO TIENE TIEMPO PARA SUS HIJOS

La ex actriz cómica también reveló cómo pasará la Navidad con sus hijos. "Es una cena familiar. Cenamos a la medianoche y pedimos nuestros deseos. Después abrimos los regalos. En realidad, lo hacemos más por ellos. Ellos se emocionan con la entrega de regalos".

Asimismo, sostuvo que para ella el tener una pareja sería solo un desgaste. "Enamorarme es una pérdida de tiempo. Tengo tres hijos, además trabajo. Estar con novio es un desgaste emocional. Así estoy tranquila".