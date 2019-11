Karla Tarazona y Katy Sheen se enfrentaron verbalmente durante la emisión en vivo de ‘Válgame Dios’ y es que a la exactriz cómica no le gustó nada que la periodista critique a su expareja, el cumbiambero Christian Domínguez, tras las declaraciones en las que este expresó su deseo de ser padre nuevamente.

La periodista de espectáculos calificó al también actor como una persona “suelta de huesos” por aspirar a ser progenitor de nuevo debido a su aparente inestabilidad sentimental.

“¿Cómo Christian tan suelto de huesos puede decir que quiere otro bebé si no puede mantener una relación?”, precisó Sheen.

Segundos después, Karla Tarazona lanzó un fuerte comentario en contra de la conocida periodista.

“Cuando uno comienza una relación ... bueno, tú que vas a saber porque ni hijo tienes, pero cuando empiezas una relación tienes el derecho de creer que con esa persona puedes formar una familia”, respondió Tarazona.

En su defensa Katy Sheen aclaró que todavía no ha decidido ser madre.

“Yo no tengo hijo porque no se me da la gana y porque no quiero, en primer lugar. Estoy soltera, solterita, sin apuro. Prefiero estar soltera que estar peleándome”, expresó la periodista.