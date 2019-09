No se quedó callada. Luego de las recientes declaraciones de Isabel Acevedo, quien dijo haber sido solo “tres veces” a la casa de Karla Tarazona, la conductora no se quedó callada y arremetió con todo en contra de ‘Chabelita’.

Karla Tarazona utilizó su cuenta de Instragram para ‘desmentir’ lo antes dicho por Acevedo. La ex de Christian Domínguez tildó de ‘pinocha’ a la bailarina y le dedicó algunas palabras.

“Más horrible y bajo es irse de viaje con un hombre que tenía mujer y un hijo recién nacido, o no te acuerdas de tu viaje a Chile. ¿Te lo hago recordar?”, escribió Tarazona.

La conductora también compartió un video de un programa de farándula que revela el récord migratorio de Chabelita y Domínguez. "Aquí te muestro que te fuiste a Chile el 29 de julio del 2016. A tres días de haber estado en mi casa disfrutando de una reunión familiar”, se lee en el post.

LE RESPONDIÓ TODO

Como se recuerda, el pasado fin de semana Isabel Acevedo declaró al programa ‘Domingo al Día’ que antes de iniciar una relación con Christian, él le había dicho que ya no tenía vínculo con Karla Tarazona. Ante estas palabras, la conductora respondió fuerte y claro.

“No es solo salir y hablar como loro, sino demostrar como lo hago yo. Ahora te quieres vender de engañada (risas). Ya pues, y yo con tres hijos soy virgen. Parece que la alumna superó al maestro en cinismo”

"Si hay algo que más detesto es el cinismo nivel Dios. Estoy segura de que no me respondes, no porque es bajar a mi nivel, sino porque no sabes cómo refutar tantas pruebas. Tranquila, tengo más pan por rebanar”, sentenció.