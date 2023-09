Un tenso momento se vivió en la reciente edición del programa ‘Préndete’. Karla Tarazona y Kurt Villavicencio sostuvieron un intercambio de palabras al opinar sobre el baby shower de Melissa Klug y Jesús Barco.

Tras presentar el informe sobre el lujoso evento de la pareja, el popular ‘Metiche’ lanzó ácidos comentarios contra la ‘Blanca de Chucuito’ debido a la gran diferencia de edad que mantiene con su novio Jesús Barco.

“Jajajaja disculpen, no puedo. Melissa, parece tu nieto, ya ni siquiera tu hijo. Qué chibolo se ve”, expresó el polémico conductor de espectáculos.

Estas declaraciones no le cayeron nada bien a Karla Tarazona, quien no dudó en llamarte la atención a su compañero frente a cámaras al no estar de acuerdo con su opinión.

“Un ratito, me parece una falta de respeto con la mujer, se está pasando... Acaso cuando tú andabas con tu chibolo Bruno, ¿quién te decía algo?”, cuestionó la también conductora radial.