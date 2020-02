Con gran nostalgia y lágrimas, Karla Tarazona contó la dura situación que atraviesan sus hijos con su padre Leonard León.

En el programa ‘Válgame’, la conductora de televisión sostuvo que le causa mucho dolor saber que sus hijos estarán en un juzgado por el régimen de visita de su progenitor.

“Me duele como mamá sentar a mis hijos en un lugar así (en un juzgado) para que declaren el por qué quieren ir con él y por qué no. Me duele, ver a mi hijo como se pone cuando lo ve. Mucha gente me juzga, me señala, pero nadie vive el día a día lo que pasan mis hijos”, señaló.

Karla Tarazona también narró que la última vez que Leonard León se apareció en el colegio, su hijo mayor “le dio un ataque de ansiedad”.

“La última vez que apareció Leonard en el colegio, mi hijo mayor se puso mal, le dio ataque de ansiedad. Él no los volvió a ver. No porque lo prohíba, pero sí hay ciertas cosas que hay que cumplir. No me molesta que vayan a ver a mis hijos, pero si no vas a tener una continuidad no juegues con los sentimientos de los niños”, añadió.

La animadora indicó que sus hijos vienen siendo preparados con dos psicólogos para que declaren ante un juzgado por el régimen de visitas que exigió Leonard León.

Karla Tarazona se quiebra en vivo.