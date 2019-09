Pese a que Isabel Acevedo comentó que tiene la 'conciencia tranquila’, la animadora Karla Tarazona reiteró que la bailarina interfirió en su relación con el cantante Christian Domínguez.

“Ella quiere vender ese cuento. Yo no le puedo creer a una persona que está demostrado con fotos y videos, que compartía con nosotros. Ella salía con el novio y yo con Christian, yo le puedo creer a una persona que no haya compartido, pero no a alguien que prácticamente convivía con nosotros. Y eso que yo he sido bien modesta para sentarme en ese programa y mostrar cosas que solo se ha visto en televisión”, señaló.

Karla Tarazona, además, le pidió a la actual pareja del padre de su hijo que acepte su error pues, según dijo, ella y Domínguez no estaban separados cuando se produjo la presunta infidelidad.

“Si yo metí la pata, metí la pata y pido disculpas, pero no puede seguir entercada de que ‘no, no, no’. Si vas a mi casa el 26 de julio, me ves compartiendo, besándolo y una semana después te vas de viaje (con él), ¿me vas a decir que no sabías lo que estaba pasando?”, comentó.

Como se recuerda, Karla Tarazona reveló en el sillón rojo que Isabel Acevedo asistió a la fiesta de cumpleaños que le organizó Domínguez e incluso participó de varias reuniones familiares. Asimismo señaló que encontró la ropa interior de ‘Chabelita’ entre las cosas de su expareja.