Karla Tarazona no se aleja de Christian Domínguez . La conductora de televisión confirmó que, actualmente, es la “nueva jefa de prensa” del cumbiambero.

“Estoy autorizada por el señor Christian Domínguez, soy su nueva jefa de prensa”, manifestó ella según Trome.

Luego de su ruptura amorosa con Isabel Acevedo, al cantante de cumbia se le involucró con la modelo Pamela Franco, con quien se le ve en situaciones comprometedoras gracias a un ‘ampay’ difundido por el programa ‘Magaly Tv La Firme’.

Descarta trío amoroso

Este lío sentimental que involucra ahora al amigo de Christian Domínguez, quien apareció besándose con Pamela Franco, fue descartado por Karla Tarazona y, ejerciendo su nuevo puesto laboral, dijo lo siguiente:

“Cuando Christian vio las imágenes que iban a salir de Pamela, me llamó y me pidió que por favor diga que está cansado de que lo metan en estos tríos amorosos.”

De acuerdo con ella, Christian le dijo que “él no ha oficializado a nadie y que él ni ella se tienen que dar explicaciones. Me contó que no le duelen (las imágenes de Pamela con Pancho), que solo son amigos (con Pamela)”.

Pamela Franco es ampayada besando a misterioso hombre que no es Christian Domínguez