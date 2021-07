Dalia Durán se presentó en el programa “Mujeres al mando” y ofreció una larga entrevista en la que habló de su denuncia contra el cantante de cumbia John Kelvin. La cubana aseguró que llegará hasta las últimas instancias para que no quede impune la agresión que sufrió.

Tras sus declaraciones, la presentadora del programa de Latina, Karla Tarazona, elogió la actitud y determinación de Dalia Durán. Además, dijo sentirse arrepentida de no haber denunciado en su momento una experiencia similar.

“Quieres que te diga algo, Dalia, tú eres el claro ejemplo. Yo te miro a ti y me arrepiento en el alma no haber hecho lo que ella ha hecho. Me arrepiento, y créanme ustedes en su casa, si no terminan esto, llegará el día que se van a arrepentir hasta su alma”, expresó Tarazona.

“Para mí, ella es un ejemplo porque hizo lo que yo y muchas personas no llegamos a terminar”, añadió la presentadora de “Mujeres al mando”, quien fue respaldada por la invitada Tilsa Lozano.

Por otro lado, al conocer que el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Sarmiento Llanto (John Kelvin), por la presunta comisión de los delitos de violación sexual, violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa, Dalia Durán se pronunció al respecto.

“Esperemos que se haga justicia. El día de mañana es la audiencia y yo espero que caiga todo el peso de la ley sobre él y que no quede impune todo lo que me ha hecho”, manifestó Dalia Durán al programa “Mujeres al mando”.

