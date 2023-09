Luego que Rafael Fernández fuera acusado de mandar a seguir a Karla Tarazona después de su separación con el fin de desprestigiarla, continúan revelándose detalles pocos conocidos del fin del matrimonio entre la conductora de televisión y el ‘Rey de los huevos’.

Este viernes 1 de setiembre, Magaly Medina reveló que cuando se conoció la separación entrevistó en su casa a la locutora radial, sin embargo, ella evitó entrar en detalles de los motivos que provocaron su ruptura.

“Cuando ella rompe su relación y yo intento entrevistarla nos reunimos, yo le propuse que fuera en mi casa. Llegó en un taxi bastante asustada. Lloró durante todo el momento que conversamos, pero no me quiso decir lo que había pasado, no me contó si él había maltratado psicológicamente o si la había sido infiel, cosa que creo que ella sí sospechaba”, contó la ‘Urraca’ en su programa de espectáculos.

Pero el presunto reglaje a Karla Tarazona no sería nada nuevo y es que la conductora de ATV reveló que durante su entrevista con la modelo, ella le confesó que había encontrado micrófonos en su casa.

“Algo que sí contó es que ella había descubierto que había micrófonos en su casa, micrófonos en lugares claves, no recuerdo con exactitud porque ha pasado bastante tiempo, pero ella dijo que los había descubierto en la cocina en el cuarto y que ella lo encaró por estos micrófonos”, reveló Magaly Medina, quien no dudó en increpar al empresario por estas actitudes que califica como enfermizas.

“Debe ser una persona que sospecha de todo el mundo para que espié a su esposa en su propia casa poniéndole micrófonos, porque piensas que tu mujer se comunica con algún galán o que te puede ser infiel. ¿Cuáles serían los fantasmas que perseguían a Rafael Fernández? porque él estaba casi convencido que Karla Tarazona tenía un vínculo especial con Christian Domínguez, por decir celos irracionales”, añadió la ‘Urraca’.