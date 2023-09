La cantante Estrella Torres acaparó las portadas de los medios de espectáculos tras celebrar una opulenta boda en Pachacamac. La artista fue criticada por Karla Tarazona, quien opinó que el vestido no le favorecía por su estatura.

“Estrella no es una chica alta, todo el volumen que tenía el vestido la hacía ver más chiquita y (sobre) el peinado, ella tenía que tener el rostro limpio, siento que (llevaba) muchas cosas encima“, declaró la conductora de ‘Préndete’.

La presentadora de TV, destacó que el look de Estrella no la favoreció. “Me pareció bonito el encaje, los brillos, pero el segundo vestido se le vio mucho mejor“.

Como se recuerda, Estrella Torres se casó este sábado 9 de septiembre con su novio, Kevin Salas, en medio de una emotiva ceremonia de ensueño donde las figuras de la farándula no faltaron.





