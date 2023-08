Karla Tarazona confirmó que renovó su Documento Nacional de Identidad y ahora se le reconoce oficialmente como divorciada, pues hace un año decidió separarse de Rafael Fernández. La conductora de ‘Préndete’ dejó claro que no tiene planes de volver a casarse y aseguró que disfrutará de esta nueva etapa.

“Ahora ya no me vuelvo a casar, no tienen que alistar chachá porque voy a disfrutar mi soltería como debe ser. Mujer divorciada ahora es más precavida” , afirmó Tarazona.

A pesar de estar disfrutando de su soltería, Karla Tarazona también mencionó que no ha cerrado las puertas al amor, aunque desea tomarse su tiempo para estar en paz consigo misma. “Ya ha pasado un año (de su separación), han cicatrizado las heridas, me siento una persona más estable”, dijo.

En medio de rumores que la vinculan sentimentalmente con Stiwart Sotomayor, Tarazona aclaró su situación amorosa actual. “Estoy solterísima, con eso que me paran vinculando con Stiwart (Sotomayor), me están espantando los galanes. Si aparece alguien, bienvenido, pero déjenme sola, por favor” , agregó.





