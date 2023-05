A Karla Tarazona no le importan las críticas que recibe por redes sociales, en especial, las que se refieren a que sus hijos tienen distintos padres. Según dijo, las personas que más la fastidian son las mujeres.

“Tienen doble moral, en especial, las mujeres. Dicen: “¿Cómo puedes tener hijos de distintos padres?”. A ellas les digo: “Porque yo no voy a estar al lado de alguien que me maltrata o humilla. Seguro no tendré un enamorado más, seguro tendré más de 20, eso no me hace ni más ni menos”, declaró en El Popular.

Karla tiene tres hijos varones: Alessandro y Stephano, fruto de la relación con el cantante Leonard León, mientras que Christian Domínguez es el padre del último, Valentino.

Tras el término de su matrimonio con el empresario Rafael Fernández, la conductora no se cierra la posibilidad a encontrar nuevamente el amor. “Mis hijos crecerán y se irán y yo merezco también un compañero (...) Voy a cumplir 40 años en pocos días, tengo a mis hijos felices, tengo trabajo, me siento regia”, agregó la conductora, quien ayer celebró el cumpleaños de Alessandro.





