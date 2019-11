Karla Tarazona no pierde la oportunidad para arremeter contra Isabel Acevedo. Esta vez, tras enterarse que la joven bailarina estaría pensando pedirle una indemnización a Christian Domínguez por daños emocionales, la también ex del cuambiambero no tuvo reparos en llamarla “fresca”.

“¿Con qué cara?... Así es la gente, fresca”, dijo Tarazona a Trome, luego de agregar que ella jamás le pediría dinero por el escándalo en la que se vio envuelta hace casi tres años. “Hasta vergüenza me daría. Ni yo, que he tenido un hijo con Christian le he pedido una indemnización por todo lo que pasó en su momento [cuando el cantante le fue infiel con Isabel Acevedo]".

Karla Tarazona jura que “ha perdonado", pero no “olvidado” este suceso. Por eso, cada vez que puede, le recuerda a ‘Chabelita’ que, según dice, fue la culpable de la separación de su familia. “Hay que recordarles a las personas lo sin moral y sinvergüenzas que pueden ser”, agregó.

NO LE DA LA BENDICIÓN A PAMELA FRANCO

La conductora del programa ‘Válgame’ también se refirió a la nueva relación de “salientes exclusivos” que ha empezado Domínguez con Pamela Franco -hecho que, para ella, ha sido el karma de ‘Chabelita’, a quienes dijo, no les desea “ni lo mejor ni lo peor”.

“No le deseo ni lo mejor ni lo peor. Tampoco les tengo que dar la bendición. Él tiene derecho a rehacer su vida”, señaló. Sin embargo, le recordó que ya estaba grande para ir de ‘flor en flor’. “Con los 36 años que tiene, ya debería estar tranquilo con sus hijos y con la persona que deba estar”, puntualizó.