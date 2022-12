“ Papá Noel no existe, es algo creado por el humano”, fue la frase que usó Gisela Valcárcel para dirigirse a varios niños que participaron en una chocolatada navideña en el distrito de San Juan de Lurigancho . Esta expresión le ha costado varias críticas en redes sociales . Una de ellas es de Karla Tarazona , quien arremetió contra la ‘Señito’tras arruinar la ilusión de los pequeños .

La presentadora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para sacarle chispas a la conductora de ‘El Gran Show’.

La expareja del ‘Rey de los huevos’ acudió a una chocolatada junto a su compañero ‘Metiche’, Kurt Villavicencio, y parte de su equipo de producción del programa ‘D’mañana’. En dicho evento, al que asistieron decenas de pequeños, no dudó en responderle a la rubia animadora.

En su historia de Instagram, Tarazona publicó un video de este tierno momento que vivió a pocos días de celebrar la Navidad. “Porque Papa Noel sí existe para estos niños”, escribió la modelo como descripción de las imágenes.

Magaly también critica a Gisela

Magaly Medina no fue ajena a las palabras de Gisela Valcárcel y no dudó en lanzar duros comentarios contra la ‘Señito’. Además, cuestionó que vaya a una obra social con la intención de “romper la ilusión de los niños”.

“Se graba intentando justificar lo que es injustificable. Cómo vas a ir a unos niños a romperle la ilusión y decir que no existe Papá Noel, por más que para muchos niños realmente no exista Papá Noel, no hay que decirles. Ahora dice: ‘Ay, creo que he molestado a los Papá Noel’. Qué tarada que es, disculpen, pero no hay que hablar por hablar”, mencionó.

Medina comentó que ella también creía en Papá Noel cuando era pequeña, pues esa fue la manera en que sus papás la criaron.

“Es tan inconsciente la mujer que sigue justificándose y sigue diciendo que Papá Noel no existe. Los niños siempre tienen esa ilusión de que exista un Papá Noel, a mí me criaron con la idea de que Papá Noel existía y lo creí hasta bien grandota, y me gustó vivir con eso. Luego lo supe e igual, creo que a los niños le gusta esa fantasía e ilusión”, expresó.