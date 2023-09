Denso. Karla Tarazona no dudó en pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Érika Villalobos , quien tuvo un altercado con un reportero de ‘Amor y Fuego’ que le preguntó por la novela que protagonizará junto a Aldo Miyashiro y la denuncia de Fiorella Retiz en contra del conductor de ‘La Banda del Chino’.

La expareja de Rafael Fernández aprovechó unos minutos del magazine ‘Préndete’ para opinar sobre la nueva novela ‘Perdóname’, donde participará la actriz Érika Villalobos a lado del padre de sus hijos, quien protagonizó un ‘ampay’ con su exreportera Fiorella Retiz.

“A mí me molesta bastante la gente que se hace la estrecha y la de ‘con mis problemas no lucro’, pero ellos mismo alimentan el morbo de la gente con este tipo de situaciones o me van a decir que no”, dijo inicialmente.

Ante ello, Karla Tarazona pidió que sean consecuentes con sus actos: “Entonces qué te andas quejando de ‘ay, no me preguntes’, cuando mira lo que tú misma estás haciendo”, dijo.

¿Érika Villalobos escribió guion de la novela ‘Perdóname’?

En medio de la controversia, la actriz acaba de confirmar ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que tuvo participación en el guion de la telenovela ‘Perdóname’, la cual protagonizará junto a su expareja, Aldo Miyashiro, casi un año después de su sonado ‘ampay’ con Fiorella Retiz.

“¿Tú también participaste en el guion?”, fue la pregunta del reportero de espectáculos que puso en aprietos a la actriz peruana. “Sí, yo también lo he escrito”, se le oye responder.

VIDEO RECOMENDADO