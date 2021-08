Karla Tarazona le respondió a Leonard León, quien hace unos días la acusó de no dejarlo ver a sus hijos. La conductora de “Mujeres Al Mando” arremetió esta mañana contra el padre de sus dos hijos mayores e indicó que “es totalmente falso” que ella se niegue a que él los visite.

“Hasta el día de hoy, al señor León se le han dado todas la facilidades para que se puede encontrar con los niños. Él, desde hace tres años, no tiene ningún contacto físico con ellos a pesar que tenemos una conciliación que dice que si él quisiera podría ir a tocar la puerta de mi casa y recogerlos y salir con ellos”, aseguró.

Además, precisó que tiene las constancias policiales respectivas que muestran que “no está cumpliendo con el regimen de visitas” que acordaron. “A pesar que él tiene más de 1 año 3 meses de que no deposita un sol a él nunca se le ha negado que pueda ver a los niños”, agregó.

La empresaria también se pronunció sobre lo que dijo el cantante de cumbia de que “debía estar agradeciendo a todas sus parejas” por asumir las obligaciones paternales con las que él no cumple y también por ningunear a Rafael Fernández, su esposo.

“Yo creo que sí tendrías que agradecer porque Rafael cumple lo que tú no cumples, sobre todo la parte emocional. Él (Fernández) ha sido mi apoyo y ha estado ahí para mis hijos; sin tener la responsabilidad ni la obligación, me está apoyando mucho”, dijo.

“Todo el mundo sabe que durante la pandemia, sobre todo la primera parte, yo la pasé sola, sin nadie a mi costado. Rafael apareció en otra etapa de nuestras vidas y él nos está apoyando mucho emocionalmente, fuera del apoyo económico que nos brinda”, manifestó.

LEÓN NO CUMPLE

Asimismo, Tarazona dejó en videncia que viene “recibiendo durante mucho tiempo constante maltrato psicológico en la redes sociales del señor. Yo he optado en los útlimos tiempos por mantener mi tranquilidad emocional, pero esto ya rebasó mi paciencia, porque le vengo teniendo paciencia años de años”.

También respondió a los cuestionamientos que ha recibido por pedir la pensión de sus hijos: “Todo el mundo dice: ‘Pobrecito’, ‘Pero si tú ya tienes marido y tiene plata’, ¡No, señores! es el derecho de mis hijos y esto servirá para que mis hijos, el día que quieran tener sus hijos, aprendan que a la buena o a la mala deben cumplir con su responsabilidad”.

“Yo tengo 3 trabajos, desde que amanece hasta que anochece, porque en pandemia me las tuve que ver como pude para poder darle a mis hijos lo que yo creo que merecen, porque ellos no merecen las sobras ni limosmas y quiero que tengan la mejor educación, una buena alimentación y para eso me rompo el lomo”, puntualizó.

Finalmente, Karla Tarazona se dirigió a las autoridades judiciales y cuestionó por qué le han aceptado sus demandas de régimen de visitas y de reducción de alimentos a Leonard León cuando no está al día en el pago de la pensión de sus hijos y se sabe que “a los dedudores no se les tienen estas consideraciones”.

Al respecto, el abogado de Karla, que estuvo presente en el set de “Mujeres al Mando”, indicó: “Se le ha iniciado un proceso de liquidación de pensiones devengadas que está superando los S/40 mil, y ahí hay que agregar los intereses legales que impone el Poder Judicial. Va a demorar este proceso, pero él solo tiene dos opciones: o paga la pensión de alimentos en su suma completa o simplemente se va a pedir cárcel por omisión de alimentos”.

Y precisó: “Algo que quiero aclarar es que Karla jamas negó la presencia del padre; él tiene un régimen de visitas abierto puede ir a verlos cuando quiera y simplemente no quiere ir. Nosotros vamos a ir con todo con la liquidación de pensiones devengadas y Karla no va a aceptar el fraccionamiento: o (Leonard León) paga el monto total, que se va a seguir acumulando, o va a cárcel”

