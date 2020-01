No se calló nada. Karla Tarazona arremetió de nuevo en contra de Isabel Acevedo, la bailarina a la que acusó de haberle robado el amor de Christian Domínguez. En conversación con Trome, la conductora de ‘Válgame Dios’ señaló que la conocida ‘Chabelita’ intenta “sacar dinero por su tiempo de servicio” al cumbiambero.

Según manifestó Christian Domínguez hace un par de días, Isabel Acevedo está pidiendo una fuerte suma de dinero ‘por transferencia’ para devolverle la camioneta al cantante. Pero él dejó claro que no se lo daría.

Es una tristeza hablar del tema, algo tan desagradable, pero no tengo por qué mentirles, no ha pasado nada, aún no firma. (El proceso) es tan simple como decir, se firma, va a mi nombre y se acabó, pero parece que hay intereses de por medio”, sostuvo el actor al programa ‘Válgame’.

El líder de “Orquesta Internacional” sostiene que la popular “Chabelita” le está pidiendo dinero para transferir el vehículo. “Me está pidiendo un dinero por la transferencia y eso no va a pasar”, comentó.

Karla Tarazona da más detalles de la petición

“Christian ha dicho que ella le está pidiendo plata a cambio para traspasarle la camioneta. Ella quiere que le paguen sus gastos y su abogado, eso suma más de US$4 mil dólares. Como sea quiere plata, quiere sacar dinero por su tiempo de servicio”, indicó indignada.

Para la conductora de televisión, la bailarina debería estar conforme con lo que consiguió tras haber sido pareja sentimental de Christian Domínguez.

“Que se dé por servida porque de combi pasó a tener camioneta y de bailarina pasó a tener una peluquería en tres años. Ahora quiere cobrar su CTS, pero que aproveche que le dieron un nombre en la farándula”, expresó.

Pese a la demanda de Isabel Acevedo, Karla Tarazona anunció que el cumbiambero no le pagará nada y espera que la disputa se resuelva en una notaría.

