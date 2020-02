Hace solo unas semanas Orlando Fundichely confirmó su divorcio de Karina Rivera tras quince años de matrimonio. Sin embargo, pese a que el actor cubano confesó que ya había iniciado una nueva relación y se mostraba apenado por la separación de la madre de sus hijas, no quiso hablar más sobre el fin de su historia de amor.

Esta vez fue la conductora de ‘Todo por amor’ quien dio detalles de este difícil episodio que le tocó vivir y explicó que, pese a que hizo todo lo posible para mantener vigente su matrimonio, este no pudo continuar.

“Intenté salvar mi matrimonio, bueno, lo intentamos. La luchamos, pero nos dimos cuenta de que no podíamos seguir así y que cada uno encuentre su felicidad como guste. La felicidad de él era estar en el extranjero, trabajar allá y la mía aquí, a lucharla con mis hijas”, comentó Rivera a Trome.

Sobre las causas que originaron el fin de su matrimonio, la conductora mantuvo reserva al respecto y le envió sus mejores deseos a su exesposo, que actualmente vive en Estados Unidos.

“Considero que eso (el motivo de su separación) es un tema de pareja; por ende, se debe quedar en las cuatro paredes de la habitación o de la casa. No porque seamos famosos o conocidos debemos divulgar nuestras vidas. Nosotros ya estamos divorciados, ahora él tiene una nueva relación, le está yendo bien y estamos tranquilos”.

‘No somos amigos’

Respecto a la relación que mantiene actualmente con el actor, Rivera dijo que no eran amigos, pero existe un vínculo respetuoso por sus hijas.

“Es cordial. No somos íntimos amigos, porque eso sería bastante difícil, pero nos comunicamos porque tenemos hijas que sacar adelante. Quizá tengamos desacuerdos o ciertas cosas, pero lo manejamos por interno porque somos adultos”, dijo la exanimadora infantil.

Finalmente, la nueva imagen de Latina, aseguró que no le ha cerrado las puertas al amor, pese a haber atravesado este divorcio.“Sería lindo encontrar al amor de mi vida, estar de la mano y sonreír. No le he cerrado las puertas al amor”.

Como se recuerda, Rivera pasó un incómodo momento durante el estreno de su programa luego que Nicola Porcella lanzara un desafortunado comentario sobre ella. Luego de este incidente, el exchicoreality ofreció disculpas y su compañera las aceptó aunque no pudieron evitar la repercusión que causó esta situación.