Encontró el amor en el Perú. Era el año 1998 cuando Orlando Fundichely conoció, a kilómetros de su natal Cuba, a la mujer que le cambió la vida: Karina Rivera.

El encuentro ocurrió en el Estudio 4 de América Televisión. Por aquel entonces, él había llegado desde Miami para las grabaciones de la exitosa telenovela Luz María. Mientras que ella era el rostro del espacio infantil más popular de la televisión peruana, 'Karina y Timoteo'.

"Me invitaron a un programa que había de aeróbicos y el programa que seguía era el de 'Karina y Timoteo' y ahí fue el flechazo", contó el actor cuando todavía existía la ilusión de permanecer juntos hasta el final. Hoy la situación es distinta.

Karina Rivera y Orlando Fundichely el día de su matrimonio.

TODO TIENE SU FINAL Karina Rivera y Orlando Fundichely fueron durante quince años una de las parejas más sólidas de la farándula. Alejados de los escándalos y concentrados en proteger la estabilidad emocional de sus dos hijas, siempre optaron por el perfil bajo y por cuidar las declaraciones que brindaban a los medios.

Sin embargo, las discusiones, la desconfianza y los rumores se convirtieron en los principales obstáculos de la relación, que desde hace algunos años ha pasado por varios altibajos. El último ocurrió en diciembre del 2018, cuando ambos hicieron oficial el final de su matrimonio con un comunicado.

SEPARACIONES Y RECONCILIACIONES

Durante el 2013 la pareja se separó durante una breve temporada, sin brindar mayores detalles. No pasó mucho para que el actor cubano hiciese oficial que estaba intentando "reconquistar" a la animadora infantil. El resultado fue favorable: se paseó por varios programas de televisión sorprendiendo a Karina Rivera con regalos y ella correspondió sus gestos con besos y abrazos.

"Tuvimos una crisis bastante grande con Karina, nos ha costado mucho trabajo recomponer nuestra relación pero hoy en día nos va muy bien y estoy muy feliz al lado de la mujer que amo", dijo por aquel entonces.

"Qué pareja no tiene problemas, pero nosotros supimos siempre mantener las cosas en privado. Estamos felices y luchando para que nuestro amor crezca. Si amas a alguien no te rindas nunca. Nos hemos vuelto a enamorar", manifestó, asegurando que las más felices con la reconciliación eran sus hijas Doris y Luciana.

Orlando Fundichely junto a Karina Rivera, la pequeña Luciana y Doris Alexia.

UN NUEVO TROPIEZO

En 2015 las cosas dejaron de funcionar otra vez. Orlando Fundichely viajó a Bolivia para conducir la adaptación del programa 'Esto es Guerra' y desde Perú, Karina Rivera anunciaba nuevamente un distanciamiento.

“¿Qué se perdió para el fin de mi matrimonio? La confianza”, respondió sin pelos en la lengua la conductora de televisión, insinuando que el recordado 'Dr. Cabrera’ de la teleserie ‘Al fondo hay sitio’ le había fallado.

En aquel momento, Karina declaró a la Revista Gisela que no sabía si Fundichely le había sido infiel, pero que a ella habían llegado rumores que afectaron la relación. “Sí, lo conversamos... nunca tuve pruebas, entonces no iba a tirar mi matrimonio por la borda. Sí, lo hablamos y me explicó que no había nada”, sostuvo.

Todo parecía resuelto. "Él hace su vida en Bolivia y yo permanezco aquí en Perú por mis hijos", declaró a las cámaras de Latina. Sin embargo, el destino les tendría preparado una nueva reconciliación.

EL ÚLTIMO INTENTO

La pareja volvió a darse una nueva oportunidad en 2016. "Estar casi dos años separados hizo que nos extrañemos, pero también hemos mejorado para no cometer los mismos errores que nos llevaron a la separación. Hemos fortalecido nuestra relación y esperamos que dure", manifestó Karina Rivera en una entrevista a Perú21.

"Le he pedido que no hablemos de lo que pasó. Ahora estamos muy felices", añadió, asegurando que estaban intentando permanecer juntos pese a que el actor fue tentado con ofertas laborales en otros países.

"Él ha renunciado a 'Esto es guerra' de Bolivia, le dijo no a una película en España y a una novela en Miami. Ahora está viendo un negocio para la familia", concluyó.

NO FUE SUFICIENTE

Karina Rivera y Orlando Fundichely estuvieron casados durante 15 años.

A finales del 2018 los rumores que aseguraban el final del matrimonio Fundichely-Rivera eran tales, que otra vez la animadora infantil tuvo que salir ante cámaras a confirmar que efectivamente, tras quince años de casados, iba a divorciarse. "Nosotros lo hemos intentado. Pero ya está conversado y el cariño es un cariño mutuo", precisó sin dejar de sonreír.

"Guardo los recuerdos más maravillosos, porque tengo recuerdos maravillosos con Orlando y con nuestras hijas, momentos realmente mágicos que ninguna pelea me los va a quitar. Eso es lo que se debe guardar y se debe descartar", aseguró Karina, quien actualmente está enfocada en su carrera y sus tres hijos.

Así se observa en una de sus fotografías compartidas en Instagram, donde se le ve disfrutando de su cumpleaños número 50 al lado de su hijo mayor, Alejandro, y las hijas que tiene con Orlando Fundichely: Luciana y Doris.

EL FIN

Tras varios meses, en una reciente conversación con El Comercio, Fundichely confirmó que se divorció de Rivera y que tiene una nueva pareja.

“No es actriz, no tiene nada que ver con el medio, pero es cubana”, señaló.

Sobre su exesposa, el actor aseguró que siempre estará agradecido con ella y que su separación un “momento triste” que ya “superó”.

"Ella es una gran persona a la que le estaré eternamente agradecido. Fue un momento triste (su separación), pero se superó. No, (el viaje a Miami) es una consecuencia. Me fui porque era un momento malo para mí y quería pasarlo con mis amigos”, aseveró.