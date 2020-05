La actriz Karina Jordán confesó que para su novio Diego Seyfarth es muy ‘difícil’ ver las escenas de besos que tiene en la telenovela “Te volveré a encontrar”.

“Ya nos ha tocado vernos en escenas de besos e incluso en la misma novela porque tengo una relación con Máximo (Sergio Paris). Para Diego fue difícil estar en las escenas, pero Sergio es nuestro amigo y nos hacía sentir súper cómodos”, contó al diario Trome.

Sin embargo, Jordán reveló que ella prefiere no “torturarse” viendo las escenas por lo que trata de evitarlas o no verlas repetidamente.

“Yo soy más celosa, Diego lo toma mucho mejor, pero yo lo veo solo una vez (las escenas de besos) porque no me gusta mucho torturarme. No soy masoquista”, aseguró la actriz.

Karina Jordán y Diego Seyfarth tenían planeado casarse el 28 de marzo, pero debido a la cuarentena por el COVID-19 la boda tuvo que ser postergada.

VIDEO RECOMENDADO

Alondra García Miró habla sobre su debut en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’

Alondra García Miró da detallas de su personaje en telenovela "Te volveré a encontrar"