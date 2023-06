Después de la tormenta llega la calma. Karina Calmet regresó a la televisión más recargada que nunca y dijo que confía en sus habilidades culinarias para llevarse el triunfo en el popular programa ‘El Gran Chef Famosos’. A sus 53 años, la intérprete de Isabella Maldini se encuentra viviendo su mejor momento tras llegar a la última etapa del reality culinario.

Perú21 conversó con la ex Miss Perú, Karina Calmet, sobre su posible regreso a la actuación, su incidente en las redes sociales y los certámenes de belleza.

"Los peruanos tenemos la maravilla de tener una gran cultura gastronómica", dice la actriz.

En el programa ‘El gran chef: famosos’ presentas una nueva faceta tuya en la cocina

Los peruanos tenemos la maravilla de tener una gran cultura gastronómica y ser conocidos en el mundo por eso. En mi caso, no soy una gran cocinera, pero tengo la fortuna de estar aprendiendo en el programa porque tenemos tres jurados que son unos maravillosos especialistas, mi fortuna es poder aprender todos los días de ellos.

¿Cuál fue tu primer acercamiento a la cocina?

Como toda mamá peruana que cocina para sus hijos he aprendido desde las papillas y los platos favoritos de mis hijas. No me considero una especialista en la cocina, pero si sé preparar algunos platos.

¿Tienes un plato fuerte que te caracteriza y que nunca te falla?

Desde que mis hijas eran pequeñas trate de que coman de alguna manera verduras. Ahí aprendí hacer tallarines verdes y coliflor con salsa blanca, creo que es lo que mejor me sale.

“El Perú es cuna de grandes reinas”

Hace poco escogieron a la Miss Perú Universo 2023, qué opinas del certamen luego de que tú también fuiste coronada en 1994.

A mí me encantó representar a mi país. No solo como atleta, sino como reina de belleza. Tengo un cariño muy especial por los certámenes, voy a estar muy pendientes de las reinas que nos van a representar a nivel internacional… estoy segura de que el Perú es cuna de grandes reinas.

¿Tú crees que los concursos de belleza son una plataforma de empoderamiento a la mujer?

Creo que toda mujer es hermosa, una reina.

“Todos cambiamos”

¿Sigues utilizando las redes sociales como plataforma para compartir tus creencias?

Antes era menos flexible, pero con el tiempo y con los años he aprendido, gracias a Dios, que uno no es dueño de la verdad. Todos tenemos derecho a opinar, a expresarnos y a entender que todas las opiniones son válidas, siempre y cuando no se falte el respeto.

Antes fuiste muy criticada por tu posición política...

Antes, tú lo has dicho. Todos cambiamos.

¿Lees los comentarios negativos en redes sociales?

Hace un tiempo, hace 7 u 8 años, los leía, pero después entendí y comprendí (que no amerita discutir). Ahora, gracias a Dio,s no recibo muchos comentarios negativos y si los veo, no los respondo.

¿Tienes carácter fuerte?

La gente piensa que de repente por los personajes que he interpretado como antagonista tengo carácter fuerte. Sin embargo, soy bastante sensible... las personas pensarán que soy mala, pero no es así.

“La posibilidad siempre está abierta”

¿Volverías a la actuación?

Ahora estoy muy concentrada en ‘El Gran Chef Famosos’ que considero que es un éxito y estamos en el último tramo. Creo que para poder terminar este proyecto de una forma satisfactoria tengo que enfocarme en ello.

¿Feliz con el regreso de AFHS?

Siempre he apostado que ‘Al Fondo hay Sitio’ iba a regresar y estoy feliz de que hayan regresado con el éxito que siempre han tenido.

¿Regresarías a AFHS?

Por supuesto que sí, la posibilidad está abierta ya que soy actriz, pero también soy conductora, nací en la televisión como presentadora, entonces terminando ‘El gran chef: famosos’ voy a ver qué proyectos vienen.

¿Tienes algún recuerdo peculiar con algún fanático?

Sí, una vez estuve en el supermercado con mis hijas y personas se me acercaron para decirme ‘oye, por qué eres tan mala con Nicolás y con Fernando’, y yo tuve que decirle ‘no chicos, mis hijas son ellas’.

“Tengo 53 años. Mi cumpleaños es el 20 de agosto. Soy de signo Leo, pero tengo tres ascendentes de escorpio. No soy astróloga”.

