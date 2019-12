No se calló nada. La exesposa de Katty García, Karim Vidal, reapareció en sus redes sociales luego que la exbailarina publicó en sus redes sociales una romántica fotografía celebrando la Navidad al lado de quien sería su nueva pareja.

A través de sus historias de Instagram, dijo sentirse triste porque la popular ‘Toñita del Rímac’ no le permite ver al hijo que tienen en común y aseguró que no le interesa que su expareja rehaga su vida al lado de un hombre.

“Si fuiste, si eres o serás gay, ese es tema que no me importa. Si estás confundida o tienes problemas de personalidad, da igual. El detalle que se le olvidó es que trajimos un niño al mundo en una familia homoparental que él no eligió, fuimos nosotras. Y la ley dice que no hay manera de cambiarle la vida a un bebe tan abruptamente. No puedes decirle ‘ve con tu mamá por dos años’ y luego decirle ‘¿qué?’. Eso es maltrato infantil”, inicia su extenso comunicado.

Pero no solo eso. La mamá del pequeño Antonio insinuó una vez más que Katty García no solo tiene nueva pareja, sino que también estaría viviendo junto a su menor hijo en el mismo departamento que este señor.

“Y dolida no estoy, pero sí muy triste porque tengo 56 días sin ver a mi hijo, sin poder besarlo, abrazarlo y me duele el alma. ‘Drama’, llámalo así, está bien, te dejo. Pero las mentiras solitas se caen y poco a poco sale a la luz todo. No me da vergüenza ser lesbiana, lo que me daría vergüenza es lastimar, engañar, utilizar a otros”, escribió.

Además, pidió a los medios de comunicación que la contacten y le pregunten por la disputa legal que está teniendo por el menor de edad: “Si todos los programas de TV me entrevistaron para preguntarme cómo era mi vida contigo, los invito a que me pregunten cómo es mi vida sin mi bebé que tanto amo”.

Karim Vidal además de este texto, la exesposa de Katty García publicó una serie de mensajes donde da a entender una vez más que la exbailarina le mintió y le fue desleal durante su matrimonio. “Con el tiempo todo se descubre; las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y los amigos más falsos”, se lee en las gráficas.