En medio de la crisis que afronta nuestro país debido a la expansión del coronavirus (COVID-19), Ezio Oliva recurrió a su cuenta oficial de Instagram para anunciar que su segundo bebé que espera de Karen Schwarz podría nacer antes, a los 7 meses.

“Día 11 en cuarentena nacional y nuestra chiquitita empieza a dar señales inesperadas de que quiere llegar antes de tiempo. 7 meses”, escribió Ezio Oliva en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue acompañado con una fotografía donde vemos a la conductora de “Mujeres al Mando” recostada en una camilla. Ambos posan para la cámara y tienen puesto unos cubreboca.

Por su parte, Karen Schwarz compartió unos stories en los que dio detalles del por qué tuvo que acudir de urgencia a la clínica.

La figura de Latina precisó que hace dos semanas no salía de su casa debido a la cuarentena, pero esta vez se trataba de una urgencia y por sugerencia de su médico.

“Llamamos a mi ginecólogo y me ha pedido que vaya a urgencia para que me vea, puede que esté iniciando contracciones porque la barriga se me pone dura. Vamos con calma y prudencia para saber que todo está bien”, indicó la conductora en sus redes sociales.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR