A pocas semanas de haber anunciado que estaba nuevamente embarazada, Karen Schwarz decidió revelar en el sexo de su bebé en vivo en “Mujeres Al mando”.

La conductora del espacio de Latina realizó un juego en el que participaron algunos de sus amigos quienes fueron invitados al programa para adivinar si tendría una niña o un niño.

En el set de televisión estuvieron ‘Tomate’ Barraza, Natalia Otero, Danitza García, Samuel Suárez, Leysi Suárez, entre otros, mientras que Magdyel Ugaz, Katia Palma y Mónica Cabrejos enviaron sus predicciones en video.

Es así que después de varios minutos de sus suspenso, Karen Schwarz reveló que ella y su esposo, el cantante Ezio Oliva, están esperando la llegada de una niña y le darán una hermanita a la pequeña Antonia.

Karen Schwarz reveló el sexo de su bebé en vivo en “Mujeres Al Mando”. (Latina)

El pasado 15 de noviembre, Karen Schwarz hizo pública la noticia de su embarazo a través de un extenso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, en el que indicó que guardar el secreto no había sido fácil para ella.

“Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo. Mientras escribo estas líneas solo se me hacen agüita los ojos de la emoción. SERÉ MAMÁ POR SEGUNDA VEZ. Guardar este secreto no fue fácil pero había que esperar”, escribió inicialmente.

“Ezio y yo no nos equivocamos al contarle a algunas personas esta linda noticia, personas que nos acompañaron en estos meses guardando el secreto con amor. Gracias! AHORA TENGO A MIS 3 corazones. Te amooooooo @eziooliva Gracias Diosito”, finalizó la exMiss Perú.