La presentadora de televisión, Karen Schwarz, utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo recuerdo sobre su debut en la televisión con el programa “El último pasajero”. Ahora, 11 años después, se ha consolidado como una de las figuras principales de Latina.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de “Yo Soy Perú” agradeció el apoyo de sus fans y celebró que luego de 11 años en televisión aún se mantenga vigente.

“Cuando me preguntan ¿Qué significa para ti la tv? Solo recuerdo hace 11 años atrás cuando empecé en ‘El Último pasajero’ y luego llegó ‘Yo Soy’, un programa que me cambió la vida porque me enseñó a perder el miedo y a reírme de mi misma. Y lo mejor de todo es que inicié este camino rodeada de gente a la cual quiero muchísimo hasta el día de hoy”, señaló.

“Ese año en el 2012 fui nominada en los premios luces como ‘Revelación del año’ y ahora me llega esta linda noticia, estar nominada en la categoría ‘Mejor Conducción’ con unos verdaderos capos a los que respeto muchísimo por su trayectoria, eso ya es mi mayor premio”, agregó, haciendo referencia a su postulación a los premios Luces.

Como se sabe, Karen Schwarz está nominada a los premios Luces en la categoría Mejor Conducción, donde compite con Bruno Pinasco, Cristian Rivero, Gisela Valcárcel y Rebeca Escribens.

