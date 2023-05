Karen Schwarz brindó una entrevista a Verónica Linares para su canal de YouTube en la que habló de detalles muy poco conocidos de su relación con Ezio Oliva, comentando la etapa más dura que pasaron, en la que se alejaron y hasta terminaron el compromiso. Según la conductora, el cantante la dejó debido a que extrañaba a su expareja.

La presentadora se encuentra por casarse con el músico, pero recordó las vivencias que pasó con su novio antes de comprometerse. De acuerdo a Karen, Ezio fue el que la pretendía y siempre le invitó a salir, en múltiples ocasiones, hasta que ella finalmente decidió darle una oportunidad, pero en la casa de su madre, donde no ocurrió nada más que una charla.

Schwarz reveló que incluso dejó de vivir con su madre para intentar convivir con Oliva: “Nadie sabía hasta que nos ampayaron. De pronto, en esas salidas empezamos a descubrir que ya no eran ‘chiquitingos’, sino que nos gustábamos, pero él pone una pausa a la situación y me dice ‘extraño a una persona, entonces hasta aquí nomás’. Yo sé cómo sufrí y por eso es que él hace ‘30 horas’, una canción que cuenta esta historia. Yo me ilusioné y él me deja, pero yo soy radical”, comentó.

Luego de ello, la modelo se separó de Oliva por un mes debido a la indecisión del cantante: “Me conquistaste y me dejaste, chato de m... Llegaba a mi casa a llorar, no entraba a mi cuarto, me quedaba en la sala mirando el foco, llorando y comiendo KFC”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO