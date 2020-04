La exconductora de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz, utilizó sus redes sociales para compartir tiernas fotografías de su niñez donde aparece rodeada de sus familiares más cercanas.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Ezio Oliva reveló que volver a ver las instantáneas de su niñez calmaba su ansiedad y la ayudaba a pasar los días dispuestos de aislamiento social por el coronavirus.

“Ver estas fotos me reconforta, me calma la ansiedad, el miedo y todo lo que hoy en día podamos estar sintiendo. A esa edad no tenía ni idea todo lo que iba a vivir ni de la familia que iba a formar”, escribió Schwarz al inicio de su post.

Asimismo, Karen Schwarz reconoció que a si bien a su familia le faltaron muchas cosas materiales, el amor y la confianza siempre estuvieron presentes en su vida.

“Pero lo que sí tenía claro es que en mi familia desde pequeña podían faltar muchas cosas materiales pero amor nunca, hasta ahora. Hoy en día cada uno vive su propia historia, pero sabemos que siempre estaremos ahí”, añadió en su publicación.

Otro de los detalles que más ha llamado la atención de sus fans en Instagram es el gran parecido de Karen Schwarz con su pequeña hija Antonia. “Antonia es idéntica a ti”, “Tu hijita se parece muchísimo”, “Antoñita sacó tu bella sonrisa”, entre otros han sido los comentarios de sus fans.

