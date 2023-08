Karen Schwarz respondió fuerte y claro a las interrogantes sobre si dejaría su vida para seguir a su esposo Ezio Oliva en su carrera musical.

La modelo fue invitada a la última edición del programa ‘América Hoy’ y, en un momento, decidió exponer su situación: “tú decides qué quieres. En mi caso, por ejemplo, Ezio vive quince días en México, quince días en Perú. Ahora, se va un mes a España y lo que hemos decidido es que él se va dos semanas y yo llego (voy) dos semanas con mis gordas (hijas) para pasar cumpleaños con él”.

Asimismo, aseguró que el amor que siente por su esposo puede ser inmenso, pero eso no la hará mudarse a otro país: “no (no lo dejaría todo por un hombre) ahora yo lo puedo amar y lo amo porque es el hombre de mi vida. Sin embargo, yo me amo más”.

Cabe señalar que, en otra oportunidad, la ex miss Perú contó sobre cómo es su matrimonio y explicó que ambos viven una filosofía del amor basada en la transparencia y confianza, por lo que si uno empieza a sentir cosas por otra persona, le pasa algo, o viceversa se lo contarán para ver qué pueden hacer.

VIDEO RECOMENDADO