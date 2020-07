La conductora de televisión, Karen Schwarz, contó los tiernos detalles de su experiencia dando de lactar a sus dos hijas Antonia y Cayetana en un extenso mensaje que escribió en su cuenta de Instagram para sus más de 3.2 millones de seguidores.

Pese a escuchar que la lactancia materna podría ser horrible o que se le caerían los senos, nada la desanimó. Es más, es algo que ama hacer.

“Me encanta contarles un poco de mis experiencias y a la vez leerlas y aprender de ustedes, por eso hago este post. Desde antes de ser mamá mis ganas por darles de lactar a mis hijas eran claras. Escuché de todo, como por ejemplo “Duele horrible”, “no vas a dormir nada”, “se te caerán las tetas”, etc. Y la verdad es que todo lo que me dijeron era cierto, pero para mí eran verdades que me llevarían a lo más bonito desde el día 1 que las tuve en mis brazos”, escribió Karen Schwarz.

“Amo dar tetita, y estoy agradecida de haber podido hacerlo. Cada mami decide qué paso dará con sus gorditos, y se tiene que respetar. Lo digo porque me han escrito varias mamis contándome que soñaron con dar lactancia exclusiva y por diferentes motivos no pudieron, se sienten frustradas, y más cuando la sociedad u otras mujeres las juzgan”, añadió la esposa del cantante, Ezio Oliva.

Además, aconsejó a sus seguidores no juzgar a otras madres sino más bien vivir desde la empatía, debido a que “todas tenemos historias por contar, historias distintas pero repletas de amor”.