Karen Schwarz estuvo el último sábado en el programa “¿Cuál es el verdadero?” como cazafarsante y sorprendió a todos al revelar que estuvo enamorada de nada menos que Adolfo Aguilar.

“Adolfo Aguilar es el hombre que más me ha mentido. En el 2011, cuando todavía no nos conocíamos bien, yo estaba interesada en aprender sobre conducción y él me enseñaba, había una química divertida entre nosotros y el público pensaba que teníamos una relación”, empezó contando la modelo y empresaria.

La esposa de Ezio Oliva contó que en aquel entonces evaluó la posibilidad de tener algo mas que una amistad con el conductor de América Televisión, sin imaginar que años después él le confesaría al mundo su homosexualidad.

“A mí Adolfo me parecía churrísimo, me ilusioné, pero pensaba, “¡Qué me va a hacer caso Adolfo!”. Años después él decidió contarle al público lo que realmente sentía y su verdad. Aunque he sido engañada en el pasado, ahora veo a Adolfo feliz y eso me alegra”, añadió Karen Schwarz.