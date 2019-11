Karen Schwarz ya no pudo ocultar más su alegría y contó que se convertirá en madre por segunda vez, fruto de su relación con Ezio Oliva.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de ‘Mujeres al mando’ publicó una fotografía en la que muestra su ‘pancita’ junto a su pareja y su primera hija Antonia.

“Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo. Mientras escribo estas líneas solo se me hacen agüita los ojos de la emoción. Seré mamá por segunda vez️", escribió la ex reina de belleza.

"Guardar este secreto no fue fácil, pero había que esperar. Ezio y yo no nos equivocamos al contarle a algunas personas esta linda noticia, personas que nos acompañaron en estos meses guardando el secreto con amor. Ahora es turno de ustedes, los que me acompañan en mi día a día con su linda energía. Te amo Ezio Oliva. Gracias Diosito”, agregó.





Por su parte, Ezio Oliva también manifestó su alegría. “Hay tanto por agradecer pero sobre todo la familia que estoy construyendo junto a la mujer de mi vida. Por fin podemos contarles, con mucho amor, que ahora somos 4... Te Amo mi amor, gracias”, indicó en Instagram.

De inmediato, los seguidores del cantante comenzaron a felicitarlo por las redes sociales.