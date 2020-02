Como una fiera. Luego de que Rodrigo González ‘Peluchín’ compartiera una historia de Karen Schwarz en Instagram, donde se observa en el reflejo de su ventana que está viendo ‘Esto es guerra’ junto a su pequeña, la conductora de ‘Mujeres al mando’ enfureció y le advirtió al ‘Peluchín’ que no vuelva a utilizar la imagen de su hija porque “no lo iba a permitir”.

A través de sus redes sociales, Karen Schwarz le envió un contundente mensaje en el que con nombre y apellido se enfrenta al conductor diciendo que si insultarla le da felicidad, ella no tiene ningún problema, pero que deje de usar fotos de su hija.

“Este video lo hago puntualmente porque muchos saben que hace dos años, aproximadamente, al señor Rodrigo González, lo digo con nombre y apellido porque yo a ti no te insulto, no te conozco, pero tú sí lo haces conmigo, y si eres feliz, sigue haciéndolo, conmigo no hay rollo. No eres parte de mi círculo, no eres parte de mi familia, no eres parte de mis amigos. Si eso te da felicidad, a mí no me molesta, pero lo que sí no voy a permitir es que utilices un video de mi hija, como de una forma muy normal estábamos viendo ‘Esto es guerra’, y no tengo ningún problema de decirlo porque para ti es bien fácil inventar, me encanta verlo, estaba con mi hija pasando un momento muy bonito”, dijo Karen Schwarz.

Más adelante y con el mismo tono, agregó: “Si tú quieres utilizar vídeos para burlarte de la gente hazlo, pero de mi hija no y con mi hija no te metas. Así que, si bien es cierto estabas utilizando ese video porque no te quedaba de otra, así pongas tu ‘cacharrazo’ encima de la cara de mi hija, con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor edad y es mi hija, métete conmigo, sigue haciéndolo no me importa, a mí no me suma ni me resta”.

Las palabras de Karen Schwarz finalizan con una clara amenaza a Rodrigo, aunque ella prefirió decirle que “lo tome como quiera”.

“Si a ti te hace feliz sigue haciéndolo, pero no vuelvas agarrar un vídeo de mi hija, eso sí no te lo voy a permitir, así que ten mucho cuidado, tómalo como quieres, pero con mi hija no te metas, Rodrigo González, con nombre y apellido. Ok, gracias”, terminó una indignada Karen Schwarz.

Karen Schwarz amenaza a ‘Peluchín’: “Con mi hija no te metas, así que ten mucho cuidado"