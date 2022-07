No se quedó callada. Luego de la grave denuncia por violencia familiar interpuesta. por Carlos Abanto la semana pasada, en la cual acusa a Karen Dejo por agresiones físicas y psicológicas a su hija de 10 años, la modelo se refirió al tema en el programa Amor y Fuego.

“Lo voy a ver por la parte legal, yo no sé por qué ha hecho esto... ni siquiera tuvo en cuenta de hablar conmigo antes, él simplemente tomó la decisión y actuó, me la querrá quitar, no sé”, acotó para el referido medio. “Cómo voy a agredir a mi hija”, agregó decepcionada.

En ese sentido, el programa se comunicó también con Carlos Abanto, quien no dio declaraciones a la prensa.

“No voy a dar declaración... ese es un tema familiar... nunca he hablado de mi tema familiar, no pienso hacerlo ahora... así que voy a agradecer puedan respetar eso, muchas gracias por la llamada, tengan un buen fin de semana...”, señaló.

La modelo aseguró que su menor hija pasó por médico legista y que la próxima semana se acercará un representante del Ministerio de la Mujer: Mañana viene una representante del Ministerio de la Mujer acá a la casa y nada... y por mi parte, no voy hablar nada hasta que esto se arregle”, aseveró.

“Yo soy mamá y llamarle la atención cuando ella hace algo incorrecto... no agredirle... jamás lo he hecho”, manifestó.

