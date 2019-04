Karen Dejo tras su lesión en 'EEG': "Me siento terrible por no participar" [VIDEO]

La ex bailarina Karen Dejo sostuvo que se siente frustrada por no poder participar en la competencia del reality 'Esto es guerra' debido a una fuerte lesión.

"Yo soy muy tolerante al dolor, siempre digo no me pasa nada, pero si me pasa. Tuve un esguince de primer grado, pero se convirtió en uno de segundo grado. Después eso pasó a ser un desgarro parcial en los meniscos y sino respetaba mi descanso me hubieran tenido que operar. La próxima semana ya regreso", dijo la 'guerrera'.

Karen Dejo también señaló que se encuentra en recuperación con terapias físicas y que ya desea volver a entrenar.

" Paloma Fiuza es una máquina en la competencia y para poder ganarle uno tiene que prepararse bien físicamente. Ahora estoy en terapias (físicas) y hace un mes no entreno. Me siento terrible no estar participando", indicó



Karen Dejo sostuvo que se siente terrible no estar participando en el reality y que la próxima semana ya regresa a la competencia. (América TV)

